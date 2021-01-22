Дзюдоисты Челябинской области продолжают готовиться к Кубку Губернатора региона

Турнир пройдет в конце января в Центре олимпийской подготовки имени Миллера

Южноуральские дзюдоисты продолжают подготовку к Кубку губернатора Челябинской области, который состоится в конце января. Турнир пройдет в 20-й раз в истории. Сейчас атлеты из Челябинской области приступили ко второму этапу подготовки, который начался 18 января и продлится до 28-го числа. Основной упор в этот период будет сделан на «набарывание» и большое количество спаррингов, отметил заслуженный тренер России Андрей Востриков.



«К нашим „сборникам“ присоединились гости из Кургана, Оренбурга, Уфы, Перми, Казани и Санкт-Петербурга. В зале в творческой атмосфере трудятся много людей. Личные тренеры контролируют своих подопечных. Данный сбор и сам турнир также являются этапом подготовки к апрельскому первенству России среди спортсменов в возрасте до 23 лет, которое пройдет во Владивостоке. Поэтому планируем выставить в домашнем Кубке Губернатора практически всю нашу сильнейшую молодежь», — рассказал Андрей Востриков.

Напомним, что традиционный Кубок Губернатора Челябинской области состоится 30-го и 31-го января в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера. Соревнования проводятся с 2001 года. За 20 лет своей истории главный трофей турнира ни разу не покидал пределы Южного Урала, а сами состязания заслужили статус одного из сильнейших спортивных мероприятий на территории России.