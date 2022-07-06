Дзюдоистке Сабине Гилязовой присвоено звание «мастер спорта международного класса»

Соответствующий приказ подписан министром спорта РФ

Южноуральская спортсменка Сабина Гилязова стала мастером спорта международного класса по дзюдо. Приказ о присвоении почетного звания подписал накануне в Москве министр спорта РФ Олег Матыцин. Соответствующее удостоверение челябинка получит в ближайшие дни, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Дзюдоистка Сабина Гилязова уже на протяжении многих лет входит в состав национальной сборной России. Наивысшими результатами в карьере стала бронза чемпионата Европы (2021), серебро и бронза турниров «Большой шлем» в Екатеринбурге (2017), Дюссельдорфе (2020) и Тюмени (2016). Южноуральская спортсменка четыре раза принимала участие в чемпионатах мира.

27-летняя спортсменка тренируется в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера у заслуженного тренера России Ивана Першина.