Дзюдоистка Сабина Гилязова заняла седьмое место на турнире в Израиле

По ходу состязаний челябинская спортсменка проиграла будущей обладательнице третьего места

Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова не попала в число лучших турнира «Большого шлема». На соревнованиях, которые проходят в Тель-Авиве, спортсменка заняла седьмое место.



По ходу состязаний в весе до 48 килограммов Сабина Гилязова выиграла у Галии Тынбаевой из Казахстана и Лауры Абеленды Мартинез из Испании. В четвертьфинале южноуральская спортсменка встретилась с Катариной Коста из Португалии, которой проиграла в дополнительное время.

«В „утешительном“ поединке не справилась с сербкой Андреа Стоядинов, которая в итоге получила бронзу. Сабина Гилязова оказалась седьмой»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Миллера.

В состязаниях в столице Израиля выступают 422 спортсмена из 60 стран. Они входят в квалификационную систему Олимпийских игр в Токио. Добавим, Сабина Гилязова является победительницей «Гран-при» в Ташкенте 2019 года и бронзовой медалисткой «Большого шлема — 2020» года в Дюссельдорфе.