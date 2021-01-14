Дзюдоист Денис Ярцев выбыл из борьбы за награды турнира «Мастерс» в Дохе

Челябинец уступил сопернику из Косово во втором поединке

Южноуральский дзюдоист Денис Ярцев не вошел в число призеров турнира «Мастерс» в Дохе. Спортсмен проиграл Акилу Джакова из Косово во втором для себя поединке. Об этом в четверг, 14 января, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.



«Воспитанник старшего тренера СШОР „Локомотив“, заслуженного тренера России Виктора Мосейчука в стартовой встрече в весе до 73 килограммов одержал досрочную победу над алжирцем Фетхи Нурином, двукратным чемпионом Африки и трижды бронзовым медалистом чемпионата этого континента. Однако в следующем круге обладатель „бронзы“ токийского чемпионата мира — 2019 Денис Ярцев проиграл победителю молодежного первенства Европы — 2018 Акилу Джакова из Косово», — подчеркнули представители центра.

Напомним, ранее из борьбы за призовые места выбыла дзюдоистка Сабина Гилязова. Спортсменка, представляющая Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера, также проиграла во втором для себя поединке, уступив француженке Мелани Клеман.

Турнир в Дохе — первое в 2021 году крупное международное соревнование по дзюдо. На соревнованиях в столице Катара участвовали 400 спортсменов из 70 стран.