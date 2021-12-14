В Париже завершился главный клубный континентальный турнир по дзюдо. В составе питерской команды «Явара-Нева» победителем турнира стал челябинец Денис Ярцев. В решающем сражении клуб из Санкт-Петербурга победил сербскую «Црвену звезду», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На турнире участвовали семь клубов, которые заняли призовые места в чемпионатах своих стран. «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга, грузинские «Файтер» и «Голден Гори», немецкий «ТСВ Абенсберг», греческий «Арис», сербская «Црвена звезда» и французский «Флам 91».
Российская «Явара-Нева» начала выступление сразу с полуфинала, одолев со счетом 3:2 титулованный «Абенсберг». А в финальном матче нанесла поражение «Црвене звезде», усиленной несколькими легионерами (4:1). Денис Ярцев, как и его товарищи из клуба из Северной столицы, удостоился золотой медали.
«Спустя четыре года нам удалось выиграть свое десятое „золото“ на клубном чемпионате Европы», — отметил мастер спорта России международного класса Денис Ярцев.
Нашему опытному командному бойцу, бронзовому медалисту чемпионата мира-2019 и участнику Олимпийских игр-2016 Денису Ярцеву на этот раз не пришлось выходить на татами. В обеих встречах в весовой категории до 73 килограммов боролся его молодой коллега из Иркутска Махмадбек Махмадбеков.
«Это был сложный турнир. Состав на этих соревнованиях, как всегда, был максимально сильный. Команды каждый год укрепляют свои сборные новыми спортсменами. У нас было всего два матча, но они получились достаточно тяжелыми. Я считаю, что результат в целом закономерный. На данном турнире мы были представлены своим лучшим составом. Я думаю, от нас ожидали „золото“, и мы его забрали», — рассказал Денис Ярцев.
Отметим, что петербургский клуб «Явара-Нева» выиграл главный клубный трофей в Европе в десятый раз, что является рекордом соревнований.
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