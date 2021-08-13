Тренерский штаб сборной России по главе с Игорем Ларионовым определился с именами тех, кто выступит в хоккейном «Турнире четырех наций», который пройдет 26—28 августа в Чехии. В состав вошли и два хоккеиста челябинского «Трактора» Сергей Буйван и Кирилл Кадышев.
«Турнир четырех наций» — международный хоккейный турнир молодежных сборных среди игроков до 20 лет. Он проходит в разных странах и проводится несколько раз в год во время перерывов в национальных чемпионатах.
Постоянными участниками турнира являются молодежные сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. На аналогичных соревнованиях год назад российская команда, одержав две победы в трех матчах, стала победителем. 26 августа наша команда сыграет с соперницами из Швеции, 27 августа сразится с финскими хоккеистами, а завершит турнир поединком против сборной Чехии.
Автор: Степан Тимощук
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