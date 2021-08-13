Двух хоккеистов «Трактора» вызвали в молодежную сборную России

Сергей Буйван и Кирилл Кадышев примут участие в «Турнире четырех наций»

Тренерский штаб сборной России по главе с Игорем Ларионовым определился с именами тех, кто выступит в хоккейном «Турнире четырех наций», который пройдет 26—28 августа в Чехии. В состав вошли и два хоккеиста челябинского «Трактора» Сергей Буйван и Кирилл Кадышев.



«Турнир четырех наций» — международный хоккейный турнир молодежных сборных среди игроков до 20 лет. Он проходит в разных странах и проводится несколько раз в год во время перерывов в национальных чемпионатах.



Постоянными участниками турнира являются молодежные сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. На аналогичных соревнованиях год назад российская команда, одержав две победы в трех матчах, стала победителем. 26 августа наша команда сыграет с соперницами из Швеции, 27 августа сразится с финскими хоккеистами, а завершит турнир поединком против сборной Чехии.



Автор: Степан Тимощук