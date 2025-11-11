Двух челябинских футболистов вызвали в сборную России

Кирилл Глебов и Даниил Моторин сыграют за национальную и молодежную команду

Воспитанники челябинского футбола Кирилл Глебов и Даниил Моторин получили вызов в национальную и молодежную сборные России. Главной команде страны предстоит сыграть два товарищеских матча с Перу и Чили, а «молодежка» примет участие в международном турнире с участием сборных Ирана, Бахрейна и Кыргызстана, сообщается на сайте РФС.

Сборная России под руководством Валерия Карпина еще вчера, 10 ноября, начала подготовку к двум товарищеским матчам на базе в Новогорске, а уже сегодня проведет первую тренировку на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Именно здесь завтра, 12 ноября, она сыграет матч со сборной Перу.

Вызван в состав национальной команды и нападающий столичного ЦСКА Кирилл Глебов. Воспитанник челябинского футбола и ранее получал подобные приглашения и даже сыграл одну игру за команду в матче с Иорданией (0:0) в сентябре этого года. Отметим, что сборная России проведет еще один товарищеский матч — 15 ноября в Сочи она сыграет со сборной Чили.

Получил приглашение в сборную России и еще один воспитанник челябинского футбола. Даниил Моторин примет участие в международном турнире в составе молодежной команды. Он пройдет с 12 по 18 ноября в киргизском городе Манас. Нашей сборной предстоит сыграть три матча — с «молодежками» Ирана (12 ноября), Бахрейна (15 ноября) и Кыргызстана (18 ноября). Отметим, что Даниил Моторин выступает в Первой лиге за челнинский «КАМАЗ».

Фото: Российский футбольный союз (rfs.ru)