Две южноуральские спортсменки стали призерами чемпионата мира по керлингу на колясках

Дарья Щукина и Ольга Беляк завоевали бронзу в смешанном командном турнире

В Пекине (Китай) завершился чемпионат мира по керлингу на колясках. Сборная России в смешанном командном турнире завоевала бронзовые медали. В ее составе призерами соревнований стали две спортсменки из Челябинска — Дарья Щукина и Ольга Беляк, сообщает Федерация керлинга России.

Сборная России на первом этапе соревнований одержала восемь побед в одиннадцати сыгранных встречах и со второго места в турнирной таблице вышла в полуфинал. В полуфинале россияне уступили сборной Швеции. Однако в матче за третье место наша команда одержала уверенную победу над сборной США и стала бронзовым призером чемпионата мира.

«Команда очень устала. Провести 13 игр за 7 дней — это очень тяжело. Эмоций от выигранных медалей пока нет, все немного опустошены, необходимо приходить в себя, отдыхать и тогда всё осознается. Бронза — это, конечно, хорошо. Я перед стартом чемпионата мира говорил, что наша задача на этом чемпионате мира — попадать в призы. А становиться чемпионами в преддверии Паралимпийских игр нежелательно. Во-первых, с точки зрения мотивирования себя, во-вторых, настрой против себя наших соперников. Потому что все всегда особенно готовятся к играм против сильных соперников», — отметил тренер российской команды Антон Батугин.

В составе сборной России бронзовые медали чемпионата мира завоевали Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Виталий Данилов, Дарья Щукина и Ольга Беляк. Две южноуральские спортсменки являются кандидатами на участие в Паралимпийских играх — 2022 в Пекине.