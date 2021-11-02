Две южноуральские конькобежки выступят на первых этапах Кубка мира

В состав российской команды включены Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева

По итогам завершившегося в Коломне чемпионата России по конькобежному спорту тренерский штаб определился с именами тех, кто выступит на первых четырех этапах Кубка мира. В состав команды вошли две спортсменки из Челябинска — Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева, сообщает Союз конькобежцев России.

В состав сборной России вошли 24 спортсмена — 11 женщин и 13 мужчин. При этом в команду попали как победители и призеры прошедших в Коломне соревнований, отобравшиеся по спортивному принципу, так и по решению тренерского совета сборной страны.

Напомним, на чемпионате России челябинка Ольга Фаткулина выиграла на своей любимой дистанции 500 м с результатом 37,53, а также финишировала третьей на дистанции 1000 м (1.15,94).

Первый этап Кубка мира пройдет в польском городе Томашув-Мазовецки (12—14 ноября). Затем сильнейшие конькобежцы выступят в норвежском Ставангере (19—21 ноября), американском Солт-Лейк-Сити (3—5 декабря) и канадском Калгари (10—12 декабря). Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева являются кандидатами на участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.