Две южноуральские баскетбольные команды сразились за бронзу на первенстве УрФО

Ребята из Магнитогорска вырвали победу у челябинцев на турнире в Нижнем Тагиле

Успешно выступили на первенстве УрФО по баскетболу две команды Челябинской области. На турнире в Нижнем Тагиле они сразились между собой за бронзовые медали. Победу в этом поединке одержала команда из Магнитогорска, состав которой был сформирован из местной спортшколы «Динамо», сообщает региональная Федерация баскетбола.

Первенство УрФО среди юниоров не старше 17 лет прошло с 4 по 9 октября в Нижнем Тагиле. Челябинская область на турнире была представлена двумя командами. Первая из них была сформирована из игроков двух челябинских спортшкол (СШОР № 8 и «Олимп»), вторая — из воспитанников магнитогорской спортшколы «Динамо».

Групповой этап команда «Челябинская область — 2» (магнитогорские ребята) начала с поражения от сверстников из ХМАО, однако затем выиграла у соперников из Тюменской и Свердловской областей, заняв второе место в группе. В другой подгруппе челябинцы также одержали две победы при одном поражении. И именно эти две команды провели между собой матч за третье место.

«Мы хорошо начали матч, но потом произошел провал. К счастью, ребята собрались, нашли ключи к победе и выиграли матч со счетом 62:60. Заканчивать турнир победой всегда приятно, будем готовиться к другим турнирам», — отметил тренер магнитогорской команды Максим Шабанов.

В составе сборной «Челябинская область — 2» бронзовые медали первенства УрФО завоевали Архип Самсонов, Матвей Филиппов, Михаил Шафиков, Дмитрий Чирков, Станислав Тризна, Григорий Мительштет, Сергей Пестряев, Андрей Рухмалев, Клим Воронин, Виктор Халин, Матвей Сорокин и Матвей Соколов.