Две спортсменки из Челябинска выступят на первенстве мира по дзюдо

В турнире примут участие Виктория Лихачева и Анастасия Холодилина

В итальянском городе Ольбия сегодня, 7 октября, стартует первенство мира по дзюдо. В составе сборной России примут участие в турнире две южноуральские спортсменки. Виктория Лихачева поборется за награды в весовой категории до 70 кг, а Анастасия Холодилина — в состязаниях тяжеловесов свыше 70 кг, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

В главном старте года по дзюдо среди спортсменок не старше 21 года примут участие около 500 атлетов из 72 стран. Виктория Лихачева выступит в личном первенстве, она выйдет на татами 9 октября. Соперницей 18-летней ученицы Юрия Ермакова из СШОР «Локомотив» в первом поединке станет украинка Ирина Логойда. Челябинская спортсменка является победителем первенства страны и Спартакиады учащихся России.

Анастасия Холодилина будет бороться за награды в составе сборной страны в командном смешанном турнире на следующий день, 10 октября. Уроженка Копейска является победителем первенства России среди девушек, первенства Европы среди смешанных команд и бронзовым призером командного первенства Европы.