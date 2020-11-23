Две медали завоевал южноуралец на чемпионате мира по спортивному туризму

Соревнования проходили в Салехарде.

С 13 по 18 ноября в Салехарде проходил чемпионат мира по спортивному туризму в лыжных дистанциях. В крупнейших соревнованиях принимали участие спортсмены из различных точек России, в том числе и южноуралец Расуль Фаезов. Именно ему удалось завоевать медали двух достоинств.

«Чемпион России этого года сумел выиграть две медали в серьезной и конкурентной борьбе. В его активе две медали — золото в паре с Дарьей Линовой из ХМАО-Югры и бронза в личном первенстве», — сообщили об успехах Расуля Фаезова в министерстве спорта Челябинской области.

К слову, помимо российских спортсменов в чемпионате мира участвовали представители из Беларуси. Также изначально должны были прибыть спортсмены из Сербии, Латвии, Литвы и Казахстана. Они отказались от участия из-за пандемии коронавируса.