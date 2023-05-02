Две команды из Челябинской области выступят в шестом тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3

Турнир пройдет в магнитогорском Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 11—12 мая

Российская федерация баскетбола утвердила список участников «Мастера» чемпионата России по баскетболу 3×3, который пройдет в Магнитогорске с 11 по 12 мая. Кроме челябинского «Курчатова» выступит и «Уралец» из Златоуста, получивший дополнительную wild card, сообщает пресс-служба РФБ.



После дисквалификации московского «Байкала», который был исключен из чемпионата России 3×3 решением директората РФБ, руководство лиги приняло решение заменить столичную команду и предоставить дополнительную wild card «Уральцу» из Златоуста.



Место в дивизионе «М1» в первый день шестого тандема, освободившееся в результате исключения «Байкала», займет команда ЦОП Bad Boys из Санкт-Петербурга, которая имеет наивысший рейтинг в дивизионе «М2».

Команды будут распределены по группам следующим образом:



Дивизион «М1»



Группа A: «Руна (Москва), Inanomo (Москва), ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург).

Группа В: «Самара» (Самара), Bionord Pro (Пермь), МБА (Москва).



Дивизион «М2»



Группа С: «ХелиТаб-СКСО» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Парма-М» (Пермь).

Группа D: Khimki Power (Химки), «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст).

Добавим, что посев на второй день будет сделан по итогам дебютного игрового дня. Лучшие шесть команд получат право сыграть в дивизионе «М1» в первый день следующего «Мастера», который запланирован на 8—9 июня.

