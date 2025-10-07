Две футбольные команды Челябинской области стали призерами Третьей лиги

Ашинский «Металлург» завоевал серебро, а магнитогорский «Металлург» — бронзу

Завершился футбольный сезон в Третьей лиге среди любительских команд. В зоне «Урал и Западная Сибирь» победителем турнира стал пермский «Ильпар». Серебряные и бронзовые медали достались представителям Челябинской области. Второе место по итогам чемпионата досталось ашинскому «Металлургу», третье место занял магнитогорский «Металлург», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году тройка призеров в зоне «Урал и Западная Сибирь» в Третьей лиге определилась задолго до финиша турнира. Уж слишком далеко от соперников ушли в отрыв три коллектива. Между собой они и распределили медали чемпионата.

За тур до конца первенства золотые медали завоевал пермский «Ильпар». За весь чемпионат он набрал итоговые 54 очка, опередив ближайших преследователей на 2 очка. Чемпионов после матча 21-го тура наградили член исполкома РФС Михаил Бочкарев и президент Федерации футбола Пермского края Алексей Жуков. Они вручили победителям медали, кубок и индивидуальные призы лучшим игрокам турнира.

Упорной и боевой получилась борьба за серебряные медали чемпионата. Они достались футболистам ашинского «Металлурга». По дополнительным показателям ашинцы опередили магнитогорский «Металлург», занявший в итоге третье место. Обе команды набрали по 52 очка.

Отметим, что в зоне «Урал — Западная Сибирь» Третьей лиги выступили 12 команд. Южный Урал также представили «ОСШ-Челябинск-М» (4-е место) и коркинский «Шахтер» (10-е место).

Напомним, что накануне ашинский «Металлург» сделал себе хороший подарок к 35-летию, выиграв межрегиональный турнир среди любительских команд.