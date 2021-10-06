Две чемпионки мира возглавят сборную Челябинской области на домашнем ЧР-2021 по боксу

В состав южноуральской команды вошли Александра Кулешова и Анастасия Белякова

Тренерский штаб сборной Челябинской области по боксу назвал состав команды на домашний чемпионат России, который пройдет с 26 ноября по 3 декабря в южноуральской столице. В нее вошли как перспективные, так и титулованные спортсменки во главе с чемпионками мира Александрой Кулешовой и Анастасией Беляковой.

В предстоящем чемпионате России-2021 в Челябинске примут участие около 300 спортсменок. Он пройдет по новым правилам Международной ассоциации бокса (AIBA), которые вступили в силу с 1 августа этого года. Победительниц выявят в 12 весовых категориях, а призовой фонд составит 12 миллионов рублей. Также чемпионки во всех весовых категориях получат автомобили.

Внушительный состав делегирует на домашний чемпионат сборная Челябинской области. В него вошли 21 спортсменка, при этом представлены как перспективные девушки, так и уже состоявшиеся титулованные боксерши. Среди них и две чемпионки мира — заслуженные мастера спорта Александра Кулешова из Кыштыма и Анастасия Белякова из Златоуста. На высокие места будут претендовать и спортсменки, входящие в различные составы сборных России, — Елизавета Карташкова, Александра Ожегова, Ирина Автина, Ланна Малюганова, Елена Кузина и другие.

Полностью состав сборной Челябинской области по боксу на ЧР-2021 выглядит следующим образом: Диаза Баталова, Гузель Кунакбаева, Александра Кулешова, Надежда Зинченко, Елизавета Карташкова, Александра Ожегова, Дарья Батарчукова, Анастасия Кононова, Евгения Лочканова, Виктория Погорелова, Анастасия Белякова, Алена Касьянова, Ирина Автина, Ланна Малюганова, Юлия Долженко, Екатерина Анисимова, Людмила Орлова, Радимхан Хамчиева, Екатерина Исаева, Анна Словцова, Елена Кузина.

Отметим, что чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинской области уже во второй раз. Впервые регион принял подобные состязания в 2010 году.