Группа НОВАТЭК построила два современных поля для мини-футбола в челябинских школах № 103 и № 28. Корреспонденты Первого областного информационного агентства попросили тренеров и юных футболистов поделиться своими впечатлениями.
Егора Лобастова, ученика из 28-й школы, тренеры считают гордостью команды, отмечая точный удар и хороший дриблинг. Футболом Егор занимается пятый год. Играет на позиции нападающего.
«Стало, конечно, намного удобнее, конечно, чем на старом поле. Потому что здесь газон, а там кочки, можно упасть», — дал свое экспертное заключение Егор Лобастов.
Заметим, что поле для мини-футбола в школе № 28 Челябинска, на территории бывшего военного городка ЧВВАКУШ, появилось благодаря команде девочек! Футболистки в марте этого года одержали победу в девятом сезоне Кубка «НОВАТЭК». Теперь новая площадка стала центром притяжения всего микрорайона.
Искусственное футбольное поле состоит из нескольких слоев, чтобы избежать излишней жесткости покрытия и, как следствие, травм. Технологию строительства по нашей просьбе подробно рассказал заместитель руководителя генеральной подрядной организации Андрей Кондратцев.
«Мы по периметру выставляем фундаментные блоки. К ним привязываем ограждения и засыпаем внутри площадки щебень разных фракций, который служит дренажом для искусственного покрытия. Потом стелется геотекстиль, а на него, собственно, искусственная трава. Уложенный газон покрывают кварцевым песком и слоем резиновой крошки, благодаря чему по ощущениям он становится похож на натуральный футбольный газон. Ну и в заключение наносим белую разметку», — пояснил Андрей Кондратцев.
Директор школы № 28 Вера Костомарова не скрывает радости и благодарит компанию НОВАТЭК и школьные футбольные команды за такой подарок к 1 сентября.
«Наша главная гордость — что за последние годы две школы, из Южноуральска и Челябинска, завоевали золото на чемпионате России по мини-футболу. Сегодня это уже 35-я площадка, которую построила компания НОВАТЭК. Мы будем продолжать этот проект, и мы гордимся этим проектом. И можем говорить о том, что это действительно шаг к большому футболу наших ребятишек», — подчеркивает генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.
Получит корт и еще одна челябинская школа — № 103.
Кубок «НОВАТЭК» проходит под девизом «Шаг к большому футболу!». За девять лет в турнире сыграли больше ста тысяч южноуральских детей. В сентябре в области стартует десятый, юбилейный сезон соревнований.
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