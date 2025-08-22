Две челябинские команды выступят в Кубке России по баскетболу 3×3 в Сириусе

В мужском турнире сыграет «Курчатов», в женском — «Позитив»

Сегодня, 22 августа, в Сириусе стартует Кубок России по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд. Челябинскую область в турнире представят два клуба — «Курчатов» и «Позитив». Им предстоит начать соревнования с группового этапа, сообщает Всероссийская федерация баскетбола.

В мужском турнире на Кубке России в Сириусе сыграют 22 команды. На первом этапе они сыграют в группах, по две лучшие из каждой выйдут в плей-офф. Соперниками челябинского клуба «Курчатов» станут команды «Байкал» (Иркутск) и «Жара» (Анапа).

В женских состязаниях представлены 12 команд. Среди них и челябинский «Позитив». Нашим девушкам предстоит сыграть в группе С, их соперниками станут клубы Khimki Power (Химки) и «Ростов-ЮФУ» (Ростов-на-Дону). Для выхода в следующий раунд турнира челябинкам необходимо выиграть один матч.

Кубок России по баскетболу 3×3 завершится 24 августа.