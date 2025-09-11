Две челябинские команды стартуют на турнире по баскетболу 3×3

Состязания в Санкт‑Петербурге собрали ребят из России, Беларуси, Египта и Индонезии

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 сентября, стартует крупнейший статусный турнир по баскетболу 3×3, в котором примут участие 124 команды из России, Беларуси, Египта и Индонезии. В III Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского заявились и два челябинских коллектива — они примут участие в мужском и женском турнирах, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Честь Южного Урала на соревнованиях в Санкт-Петербурге представляют юниоры и юниорки из челябинской спортшколы № 8. Они добились этого права, успешно выступив на отборочном этапе турнира. Так, в заявку команды парней вошли Иван Калетин, Ярослав Куприянов, Даниил Ражев и Семен Сочнев. Они отправились в Северную столицу под руководством тренера Александра Сидельникова.

Поборется за высокие места и команда девушек под руководством тренера Светланы Смирновой. В составе команды Олеся Смирнова, Арина Заманова, Таисия Запевалова и Злата Калянова.

На предварительном этапе челябинским баскетболистам предстоит выступить в групповом турнире. Если получится выступить успешно, то их ждут игры на выбывание и борьба за медали. Соревнования проводятся с 2023 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Они завершатся 14 сентября.

Напомним, что в этом году приятно удивила челябинская команда по баскетболу 3×3 на Sirius Cup в Сочи. 12-летние ребята, выступавшие за клуб «Курчатов», стали призерами международного турнира. Они дошли до финала, где в равной борьбе уступили сверстникам из Китая.