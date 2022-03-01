Два южноуральца завоевали золото на первенстве России по пауэрлифтингу

На соревнованиях в Туле победу одержали Эдмонд Думикян и Вэд Бурьяновский

В Туле подходит к завершению первенство России по пауэрлифтингу. Накануне были подведены итоги в классическом троеборье, где два южноуральских спортсмена стали обладателями золотых наград — победу одержали Эдмонд Думикян и Вэд Бурьяновский, сообщает региональная федерация пауэрлифтинга.

В классическом троеборье на первенстве России по пауэрлифтингу три спортсмена Челябинской области стали призерами соревнований. Так, подтвердил звание сильнейшего атлета страны Эдмонд Думикян. Победитель первенства мира — 2021 из Усть-Катава (тренер Е. В. Панов) завоевал золото в весовой категории до 53 кг.

Аналогичного успеха добился Вэд Бурьяновский из Еманжелинска в весе до 66 кг (тренер Е. В. Мишарин). Кроме того, южноуральский атлет выполнил норматив мастера спорта России. Наконец, в весовой категории до 47 кг бронзовым призером стала Арина Смольникова из Усть-Катава (тренер Е. В. Панов).

Соревнования в Туле завершатся 3 марта. Они являются основными при формировании сборной России для участия в международных стартах.