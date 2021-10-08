Два южноуральских клуба возьмут старт в первенстве России по мини-футболу

В чемпионате Высшей лиги «А» выступят челябинский «Южный Урал» и «Сигма-К» из Копейска

Сегодня, 8 октября, стартует первенство России по мини-футболу в Высшей лиге «А» в конференции «Восток», в котором примут участие два южноуральских клуба. В первом туре «Южный Урал» и «Сигма-К» сыграют в Самаре.

В сезоне-2021/2022 в Восточной конференции Высшей лиги «А» выступят 14 команд. Они сыграют по туровой системе — по два матча с каждым соперником. Лучшие восемь коллективов выйдут в плей-офф, по итогам которого определятся победитель и призеры турнира.

Первенство России по мини-футболу. Высшая лига «А». Конференция «Восток». Состав участников:

1. «А-Тур» (Пермь).

2. «АлтПолитех» (Барнаул).

3. «ГТС-Самара» (Самара).

4. МФК «Глазов» (Глазов).

5. «ЗиК» (Екатеринбург).

6. «ИрАЭРО» (Иркутск).

7. «СибТранзит» (Новокузнецк).

8. «Сигма-К» (Копейск).

9. «Синара-ВИЗ-Д» (Екатеринбург).

10. «Триумф» (Новосибирск).

11. «Тюмень-Д» (Тюмень).

12. «Ухта-Д» (Ухта).

13. «Южный Урал» (Челябинск).

14. «Ямал-НУБК (Новый Уренгой).

Первый тур оба южноуральских клуба проведут в Самаре. Они сыграют между собой и проведут поединок с местным «ГТС-Самара».

Напомним, что в сезоне-2020/2021 по итогам регулярного чемпионата челябинский «Южный Урал» занял итоговое 7-е место, а в первом раунде плей-офф уступил «Корпорации-АСИ» из Кемерово. «Сигма-К» завершила «регулярку» на 10-м месте.