Два южноуральских волейбольных клуба стартовали на чемпионате России с двух поражений

Челябинское «Динамо» и магнитогорская «Магнитка» проиграли гостевые поединки

В минувший уик-энд стартовал чемпионат России по волейболу среди мужских команд в Высшей лиге «А». В конференции «Восток» уступили своим соперникам на выезде в двух матчах оба южноуральских клуба. Челябинское «Динамо» проиграло в Екатеринбурге «Локомотиву-Изумруду», а «Магнитка» — «Каме» из Пермского края.



«Динамовцы» из Челябинска встречались со своим старым соперником — «Локомотивом-Изумрудом», с которым не раз пересекались на волейбольных площадках. В нынешнем межсезонье команды дважды встречались друг с другом: сначала в товарищеском турнире памяти В. Ф. Давыдова в Челябинске, затем — на предварительном этапе кубка страны в Екатеринбурге. В обоих случаях удача была на стороне уральского клуба.



Не стали исключением и матчи чемпионата страны. В первом случае хозяевам площадки понадобилось три сета для того, чтобы праздновать успех. На следующий день, 3 октября, челябинцам удалось выиграть одну партию. В итоге — 3:0 и 3:1 в пользу «железнодорожников».



Неудачно стартовала на турнире и «Магнитка». Южноуральская команда с двумя поражениями возвращается из Пермского края. Местная «Кама» дважды одержала «сухие» победы над магнитогорцами.



Следующие свои поединки наши команды проведут в родных стенах — 10 и 11 октября. «Динамо» принимает «Тархан» из Стерлитамака, а «Магнитка» сразится с «Новой» из Новокуйбышевска.



Автор: Степан Тимощук

