Два южноуральских кикбоксера выступят на чемпионате мира

В составе сборной России выступят Виктор Михайлов и Алена Пичужкина

Сегодня, 15 октября, в итальянском городе Езоло стартует чемпионат мира по кикбоксингу. В турнире, который пройдет с 15 по 24 октября, будут разыграны комплекты медалей во всех шести дисциплинах кикбоксинга. В составе сборной России примут участие в турнире и два южноуральских спортсмена — Виктор Михайлов и Алена Пичужкина.

Российская команда кикбоксеров считается одним из фаворитов предстоящего турнира. Перед ней стоит задача занять первое место в командном зачете. «Мы едем побеждать. И нацелены только на лидерство в командном зачете», — отметил перед отправлением сборной в Италию главный тренер сборной России по кикбоксингу Игорь Кулбаев.

На чемпионате мира будут определены сильнейшие кикбоксеры в шести дисциплинах: К1, фулл-контакт, лайт-контакт, лоу-кик, поинтфайтинг и сольные композиции.

Накануне сборная России провела углубленные учебно-тренировочные сборы в городе Алексине Тульской области. Встретился со спортсменами и президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков. Он выразил слова поддержки в адрес команды перед ответственным стартом, пообщался со спортсменами и пожелал им удачи.

Отправились в Италию и два воспитанника южноуральской школы кикбоксинга. В разделе «лайт-контакт» в весовой категории до 50 кг выступит Алена Пичужкина из Трехгорного. В мае этого года она одержала уверенную победу на чемпионате России в Челябинске и завоевала таким образом право представить страну на мировом форуме. Отметим, что в ее активе есть и серебряная медаль на первенстве Европы.

Отправился в Италию и еще один челябинец Виктор Михайлов. Он выступит в самом жестком разделе кикбоксинга — К1. Наш земляк является семикратным чемпионом России, серебряным призером чемпионата мира, чемпионом Европы, неоднократным победителем Кубков мира.