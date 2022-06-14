Два южноуральских гиревика завоевали право выступить на чемпионате мира

Оксана Степанова и Вячеслав Плотников стали призерами российских соревнований

Сборная Челябинской области завоевала две медали на чемпионате России по гиревому спорту, завершившемся в Ханты-Мансийске. Оксана Степанова стала обладателем серебряной награды, у Вячеслава Плотникова — бронза. Оба спортсмена завоевали право выступить в составе сборной страны на октябрьском чемпионате мира в Индии, сообщает региональная федерация гиревого спорта.

В чемпионате России в Ханты-Мансийске выступили более 300 спортсменов из 42 регионов. Среди них и сборная Челябинской области, в состав которой вошли 10 атлетов. Двое из них возвращаются на родину с медалями.

В весовой категории до 63 кг в упорной борьбе серебряным призером стала Оксана Степанова из челябинской СШОР «Атлет». Чемпионка мира выполнила 198 рывков гири весом 24 кг, уступив совсем немного победителю соревнований. Подготовили спортсменку Иван Денисов и Сергей Степанов.

Бронзовым призером в весовой категории до 73 кг стал еще один мастер-«международник» Вячеслав Плотников. В сумме двоеборья южноуралец показал 221,5 очка (тренеры А. Симушин и О. Потапов).

Достойные результаты показали другие южноуральские спортсмены, не сумевшие финишировать в призерах: Семен Селиверстов, Федор Жибинов, Светлана Уржумцева, Никита Москайкин, Сергей Степанов и Эдуард Квасков. Состоялся дебют в дисциплине «жонглирование гирей» у Любови Денисовой (Ежовой). В 35-летнем возрасте экс-легкоатлетка выступила в сольных композициях.

Отметим, что два наших земляка — призера чемпионата страны завоевали право выступить в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет с 27 октября по 1 ноября в Нью-Дели (Индия).