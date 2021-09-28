Два южноуральских бойца стали призерами Кубка России по панкратиону

На соревнованиях в Липецке медали завоевали Юрий Филинский и Алексей Сеногноев

В Липецке подвели итоги Кубка России по спортивной борьбе панкратион. Призерами соревнований стали два челябинских бойца — Юрий Филинский завоевал золотую медаль, а Алексей Сеногноев — серебряную, сообщает региональная Федерация панкратиона.

Челябинский боец-тяжеловес Юрий Филинский не знал себе равных в весовой категории свыше 100 кг. Подопечный Родиона Якупова первенствовал в дисциплине «панкратион классический».

Дошел до финала, но уступил в решающем поединке еще один челябинец — Алексей Сеногноев. Он выступил в категории до 57 кг в «панкратионе традиционном», став в итоге серебряным призером. Тренирует спортсмена Сергей Ладнер.