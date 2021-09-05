Два южноуральских боксера завоевали титул чемпионов России

Эдмонд Худоян и Андрей Стоцкий выиграли золото на соревнованиях в Кемерово

В Кемерово завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены страны, которые бились в 13 весовых категориях не только за награды, но и возможность войти в состав сборной для участия в чемпионате мира, который стартует в конце октября в Сербии. Победителями соревнований стали два южноуральских боксера — Эдмонд Худоян из Златоуста и челябинец Андрей Стоцкий, сообщает Федерация бокса России.

Чемпионат России в Кемерово собрал сильнейших боксеров страны, за исключением участников Олимпийских игр-2020 в Токио, которым тренерский штаб сборной дал возможность отдохнуть и восстановить силы. В этой связи турнир имел большое значение для участников турнира в борьбе за путевки на чемпионат мира, который пройдет с 24 октября по 6 ноября в Белграде. Наставник мужской российской сборной Виктор Фархутдинов из Златоуста сообщил федеральным СМИ, что в столицу Сербии из олимпийской команды изъявили желание отправиться пока только Имам Хатаев и Иван Верясов. По его словам, возможно, к ним добавятся еще пара спортсменов. Будут претендовать на включение в состав и все нынешние чемпионы России, в том числе и два южноуральских боксера.

В весовой категории до 48 кг в третий раз титул сильнейшего боксера страны завоевал Эдмонд Худоян. На пути к финалу он уверенно разобрался с четырьмя соперниками, а в решающем бою взял верх над Игорем Царегородцевым из Приволжского федерального округа.

«Этот чемпионат России очень важен для меня, так как у меня есть шанс попасть на чемпионат мира, хочу завоевать там медаль. Это не первый чемпионат страны для меня, и я выиграл уже в третий раз. С соперником много раз встречались, и я всегда побеждал, но он очень достойный. Сначала все шло по плану, но во втором раунде немного забились руки», — сообщил после боя пресс-службе Федерации бокса России Эдмонд Худоян.

Впервые победил на чемпионате России челябинец Андрей Стоцкий. Он не знал себе равных в весовой категории до 92 кг. В финале наш земляк провел очень сложный бой против победителя молодежного чемпионата Европы Владимира Узуняна. Судьям пришлось по окончании поединка просмотр видео, чтобы определить победителя. После долгих консультаций рефери объявили победителем челябинского боксера.

«Вы не представляете, насколько я счастлив, я так долго шёл к победе. Кемеровская земля для меня удачная, я здесь два раза выигрывал первенство России, и сегодня стал чемпионом страны. Соперник был мне по зубам, я справился, справедливость на моей стороне. Первый раунд у меня не получился, пришлось поменять ход боя, перестроиться и выиграть. Если тренер решит, то я поеду на чемпионат мира», — сообщил Андрей Стоцкий пресс-службе Федерации бокса России.

Лучшим боксером турнира был признан еще один челябинец, ныне выступающий за Санкт-Петербург Всеволод Шумков. Он выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 кг.

«Чемпионат России был организован на высшем уровне, финальные поединки получились интересными. Много молодых ребят из команды 19-22 лет влились в сборную, как и некоторые из вчерашних юниоров 17-18 лет. Сейчас мы начнем полноценную подготовку к чемпионату мира. Первый этап пройдет в Кисловодске с 12 сентября по 2 октября, потом дадим ребятам время на отдых, и заключительный этап пройдет в Сочи с 9 по 22 октября, а 22 октября вылетим на чемпионат мира. Окончательный состав объявим на сборе в Сочи. У нас хорошая команда, где-то еще три весовые категории просмотрим, а потом окончательно объявим состав», — прокомментировал итоги турнира главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Напомним, что призовой фонд чемпионата России по боксу составил 25 миллионов рублей. Победители турнира получили по 500 тысяч рублей и автомобиль, серебряные призеры — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей. В ноябре в Челябинске состоится аналогичный чемпионат России среди женщин.