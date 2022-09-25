Два южноуральских баскетбольных клуба вышли в следующий раунд Кубка России

«Металлург» и «Челбаскет» заняли первые два места на отборочном этапе турнира

Сегодня, 25 сентября, в Челябинске завершился предварительный этап Кубка России по баскетболу. Челябинский «Челбаскет» в южноуральском дерби уступили магнитогорскому «Металлург» со счетом 78:83. Обе южноуральские команды вышли в следующую стадию турнира, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Южноуральские клубы провели заключительный поединок отборочного раунда Кубка России. В ДПиШ им. Крупской челябинский клуб «Челбаскет» принимал магнитогорский «Металлург». Челябинцы накануне одержали победы над «Нефтехимиком» (73:48) и «Енисеем-2» (83:68). В активе «металлургов» победа над «Енисеем-2» (83:64) и поражение от тобольской команды (59:70).



В первой половине матча команды знакомились друг с другом. Магнитогорцы не уступали «Челбаскету» и старались навязать свою игру. Первая половина матча закончилась вничью со счетом 38-38. В третьей четверти хозяева смогли выйти вперед на пару очков и взять инициативу под свой контроль. Однако в заключительной четверти «Металлург» перевернул игру и вырвал сложную победу.



Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Павел Новиков. Игрок набрал 21 очко, 2 подбора и 1 передачу. У «Металлурга» хороший матч провел бывший игрок челябинцев Матвей Погонин, в активе которого 22 очка, 10 подборов и 7 передач.



У обоих южноуральских коллективов по 2 победы и 1 поражению. Однако магнитогорцы заняли первое место в группе «Б» по результату личной встречи. Тем не менее, «Челбаскет» тоже попал в число участников Кубка С. Н. Тараканова. Челябинцы стали лучшими среди трех вторых команд по суммарной разнице очков. У них она составила «+35». В другом матче группы «Енисей-2» неожиданно обыграл «Нефтехимик» со счетом 68:72 и занял третье место в нашей группе.



Напомним, что в плей-офф выходят три победителя групп, а также лучшая из трех команд, занявших вторые места. В «Финале четырех» они разыграют Кубок С. Н. Тараканова. Матчи пройдут 1-2 октября. Выступление в Кубке России-2022/23 продолжат только два финалиста.



