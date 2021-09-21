Два южноуральских баскетбольных клуба откроют новый сезон на Кубке России

Команды «Металлург» и «Челбаскет» выступят на предварительном этапе турнира

На этой неделе официально откроют новый баскетбольный сезон два южноуральских клуба. Магнитогорский «Металлург» и «Челбаскет» возьмут старт на предварительном этапе Кубка России, где на групповом этапе сыграют по 3 матча.

В нынешнем розыгрыше Кубка России — 2021/22 примут участие 33 команды. Среди них 15 клубов первого дивизиона Суперлиги, 11 — второго, а также 7 молодежных команд Единой лиги ВТБ. При этом, согласно результатам прошлого сезона, несколько коллективов автоматически попали в сетку плей-офф, а другим предстоит пробиться туда через отборочный турнир. В одном из них примут участие два южноуральских клуба, которые по результатам жеребьевки попали в одну группу.

Помимо «Металлурга» и «Челбаскета», в группе выступят тобольский «Нефтехимик» и «Енисей-2» из Красноярска. Игры пройдут с 24 по 26 сентября в Магнитогорске. Напрямую из квартета в 1/16 финала Кубка России выходят победители. Еще две путевки получат команды, занявшие вторые места с наилучшими показателями.