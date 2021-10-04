Два волейболиста челябинского клуба «Динамо» завоевали серебро молодежного чемпионата мира

В составе российской сборной призерами стали Роман Мурашко и Илья Казаченков

На завершившемся в Италии и Болгарии молодежном чемпионате мира по волейболу (U21) серебряные медали завоевала сборная России. В ее составе призерами стали два игрока челябинского клуба «Динамо» — Роман Мурашко и Илья Казаченков. В финальном матче наша команда уступила соперникам из Италии.

Наша сборная шикарно прошла турнирную дистанцию, не проиграв ни одного матча, а сильную Бразилию и вовсе обыграла дважды. В итоге подопечные Михаила Николаева вышли в финал, где им противостояли одни из хозяев турнира, итальянцы.

Увы, соперник оказался сильнее — 0:3 (19:25, 22:25, 20:25). Самым результативным игроком финального матча в составе российской команды стал игрок «Динамо» Роман Мурашко, набравший 14 очков. Вместе с партнером Ильей Казаченковым он привезет в Челябинск серебряные медали чемпионата мира!

Напомним, что чемпионат мира проводился в несколько этапов. Сначала 16 команд были разбиты на четыре группы, из которой занявшие первые два места сборные продолжили борьбу во втором групповом этапе. На этой стадии турнира по две лучшие команды из двух квартетов вышли в «Финал четырех».

Сборная Италии впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Ранее в активе команды было четыре серебряные и две бронзовые медали. Сборная России побеждала на турнире шесть раз (последний раз — в 2015 году) и является самой титулованной командой чемпионатов мира. Также в активе россиян теперь три серебряные и две бронзовые медали.