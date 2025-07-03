Два проекта Челябинской области стали финалистами национального конкурса «Ты в игре»

Среди претендентов на победу оказались два легкоатлетических мероприятия

Челябинская область достойно представила свои спортивные проекты на Всероссийском конкурсе «Ты в игре». Два проекта из региона вышли в финал пятого сезона конкурса — Челябинский марафон и Парижский полумарафон. Оба этих легкоатлетических мероприятия ежегодно проводятся в южноуральской столице и селе Париж Нагайбакского района, сообщается на сайте организаторов конкурса «Ты в игре».

Челябинский марафон боролся за победу в престижной номинации «Масштаб», которая предназначена для крупных спортивных инициатив с участием более 500 человек. Организаторы марафона выразили гордость за достижение и отметили значимость участия в конкурсе для всей команды, волонтеров и участников. Хотя победа в этой номинации досталась организаторам соревнований по игре в килу, выход в финал сам по себе является значительным признанием заслуг Челябинского марафона.

В номинации «Спортивный туризм» финалистом стал Парижский полумарафон, проходящий ежегодно в селе Париж Нагайбакского района. Это событие демонстрирует развитие спортивного туризма в регионе и привлекает внимание к уникальным локациям Челябинской области.





Всего в финале пятого сезона конкурса «Ты в игре» участвовали 34 проекта из разных регионов России, отобранные из более чем 5500 заявок. Конкурс показал значительный рост популярности и расширение географического охвата за последние годы.

Напомним, что в 2025 году уже состоялся Парижский полумарафон в Нагайбакском районе. Он прошел в течение двух дней, 30 мая и 1 июня. Он собрал более 11 тысяч участников и гостей соревнований. Челябинский марафон — 2025 состоится 24 августа. Его участники побегут по проспекту Ленина и городскому бору. Регистрация на забеги открыта, накануне организаторы представили эскиз медали, которую получат все участники на финише дистанции.

Фото: Павел Табарчук, Виталий Визаулин и организаторы конкурса «Ты — в игре» (тывигре.рф)

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)