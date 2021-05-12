Два кибератлета представят Челябинскую область на чемпионате России по компьютерному спорту

Максим Haiissey Труханов и Гарик LMG Галоян поборются за звание лучших в NHL 21 и Tekken 7

На чемпионате России по компьютерному спорту в Челябинске Южный Урал представят два киберспортсмена. От региона на домашних соревнованиях выступят Максим Haiissey Труханов и Гарик LMG Галоян. Киберспортсмены защитят честь Челябинской области в NHL 21 и Tekken 7.

24-летний Максим Труханов поборется за звание сильнейшего в дисциплине NHL 21. Сам кибератлет является уроженцем Магнитогорска и капитаном киберспортивного «Металлурга». Максим Труханов отмечает, что именно любовь к реальному хоккею стала тем фактором, благодаря которому он увлекся виртуальной игрой с шайбой. Одним из своих любимых хоккеистов киберспортсмен назвал Яна Марека. На турнире в Челябинске Максим Труханов планирует побороться за первое место.

«Рад, что второй год подряд пробился в финал чемпионата России. В прошлом году занял второе место, сейчас ставлю перед собой задачу победить. Тем более что турнир пройдет в Челябинске, хочется показать всем, что у нас есть сильные игроки, а сам компьютерный спорт — это интересный и азартный вид спорта»,— говорит Максим Труханов.

Вторым представителем Челябинской области станет Гарик LMG Галоян — уроженец Смоленска, который уже второй год выступает от Южного Урала. 26-летний кибератлет будет выступать в дисциплине Tekken 7. На прошлом чемпионате России, финальная часть которого проходила в онлайн-формате, Гарик Галоян занял третье место. Соревнования в Челябинске станут первым крупным выездом в карьере атлета.

«Для меня это непривычно, но очень интересно, никогда ранее в турнирах такого формата не выступал. Поэтому и есть дополнительное волнение и переживания. Подготовку к финалу уже начал, изучаю сильные и слабые стороны всех персонажей, тренируюсь в боях со своими друзьями. Но самое главное в игре — перебороть свои эмоции и нервы. В решающие минуты, от которых зависит исход поединка, внутри тебя происходит колоссальное напряжение. У меня бывало и так, что не мог погасить дрожь в руках и ногах»,— вспоминает Гарик Галоян.

Напомним, чемпионат России по компьютерному спорту состоится с 22 по 23 мая во Дворце спорта «Юность». Всего за звание лучших поборется 40 киберспортсменов в симуляторе NHL 21, стратегии Starcraft 2, головоломке Clash Royale, файтинге Tekken 7, а также в техническом симуляторе дрон-рейтинга DCL-The Game. Добавим, призовой фонд турнира составит более чем 3,5 миллиона рублей.