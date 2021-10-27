Два хоккеиста «Трактора» выступят в составе сборной России на Кубке Карьяла-2021

Сергей Телегин и Никита Тертышный сыграют на первом этапе Еврохоккейтура

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Олегом Браташом определил состав команды для участия в первом этапе Еврохоккейтура. На Кубке Карьяла-2021 выступят 28 хоккеистов, в том числе и два из челябинского «Трактора» — защитник Сергей Телегин и форвард Никита Тертышный.

Первый этап Еврохоккейтура пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. В нем сборная России сыграет с командами Финляндии, Швеции и Чехии. Тренерский штаб российской сборной, в которой тренером-консультантом назначен воспитанник южноуральской школы хоккея Олег Знарок, вызвал на турнир 28 игроков. Среди них и два хоккеиста челябинского «Трактора» — Сергей Телегин и Никита Тертышный.

В нынешнем сезоне КХЛ-2021/2022 в составе «Трактора» Сергей Телегин провел 24 матча, отметился тремя результативными передачами и имеет лучший среди защитников показатель полезности — «+11». Никита Тертышный является одним из открытий чемпионата, входит в число самых результативных игроков челябинского клуба: 24 игры, 12 заброшенных шайб, 7 передач, 19 очков по системе «гол+пас».

Как сообщает Федерация хоккея России, 7 ноября команда соберется в Москве, проведет несколько тренировок, а уже 9 ноября вылетит в Хельсинки для участия в Кубке Карьяла.