Два хоккеиста «Металлурга» претендуют на приз лучшего новичка сезона КХЛ

За награду будут бороться Роман Канцеров и Илья Набоков

Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз имени Алексея Черепанова. За награду лучшему новичку КХЛ в сезоне-2023/24 будут бороться Роман Канцеров и Илья Набоков, выступающие за магнитогорский «Металлург», а также Антон Силаев из нижегородского «Торпедо», сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий Роман Канцеров набрал 28 очков (12 голов + 16 передач) в 78 матчах чемпионата и плей-офф. Форвард занял седьмое место среди лучших бомбардиров розыгрыша Кубка Гагарина с 13 очками (4 + 9), при этом 19-летний игрок забросил три победные шайбы.

Защитник Антон Силаев сыграл в 68 матчах, в которых он набрал 13 очков (3 + 10). Хоккеист стал самым молодым автором гола в составе «Торпедо» за время выступления в КХЛ.

Голкипер Илья Набоков принял участие в 66 играх, отразив 93,4% бросков и в среднем пропуская 2,03 шайбы за встречу. Вратарь провел семь матчей «на ноль» и был признан самым ценным игроком плей-офф.

Добавим, что 21-летний Илья Набоков также претендует на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/24. В шорт-лист номинантов вошли голкипер «Трактора» Зак Фукале и Даниил Исаев из «Локомотива».