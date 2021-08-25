Два хоккеиста из Челябинска получили приглашение в состав молодежной сборной России

Кирилл Кадышев и Семен Буйван выступят в Турнире четырех наций

Тренерский штаб хоккейной молодежной сборной России во главе с Игорем Ларионовым вызвал двух игроков из системы челябинского «Трактора» для участия в Турнире четырех наций, который пройдет с 26 по 28 августа в Чехии. В нем примут участие игроки сборных до 20 лет, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В состав российской «молодежки» вошли 28 игроков, в том числе и два южноуральца — нападающий Кирилл Кадышев и защитник Семен Буйван. После контрольных матчей за «Челмет» хоккеисты отправились в тренировочный центр в Новогорск, откуда наша команда и отправится в Чехию для участия в турнире.

Расписание матчей по челябинскому времени:

26 августа, 22:30. Россия — Швеция

27 августа, 18:00. Финляндия — Россия

28 августа, 21:30. Чехия — Россия

Трансляция будет доступна на канале «Матч! Игра» и на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Напомним, ранее в сборную U-20 для участия в традиционном турнире наций привлекались Егор Степанов, Петр Ясинский, Илья Карпухин, Леонид Лавриненко, а также нападающие Марсель Шолохов, Кирилл Кошурников и другие игроки хоккейной системы «Трактор».

Автор: София Поромова.