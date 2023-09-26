Директорат МХЛ определил лучших хоккеистов третьей игровой недели. Лучшим форвардом и вратарем были признаны игроки челябинского клуба «Белые медведи» Ярослав Яппаров и Руслан Хажеев соответственно. В двух матчах голкипер челябинцев пропустил всего одну шайбу, а нападающий оформил покер и стал лучшим снайпером, сообщает пресс-служба МХЛ.
Челябинская молодежка за третью неделю чемпионата провела два матча, в которых одержала две победы. Оба раза ворота «черно-белых» защищал Руслан Хажеев. В двух встречах он пропустил всего одну шайбу и оформил первый «сухарь» в матче против ХК «Молот». Соперники нанесли по воротам 18-летнего голкипера 56 бросков, вратарь отразил 55 из них (98,2%), коэффициент надежности — 0,50.
Для 19-летнего форварда Ярослава Яппарова эти два матча стали первыми в новом сезоне МХЛ. Игрок резво ворвался в регулярный чемпионат и отметился четырьмя шайбами в матче против «Молота», став лучшим снайпером недели при показателе полезности «+2». Два гола нападающий забил в большинстве, а первая шайба в матче стала победной.
Хоккейный клуб «Белые медведи» находится на пятом месте «Золотого» дивизиона Восточной конференции с трехочковым отставанием от лидера «Мамонтов Югры». Следующие два матча челябинцы сыграют с «Авто» — игры пройдут в Екатеринбурге 28 и 29 сентября.
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