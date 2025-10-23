Два челябинца выиграли всероссийский турнир по борьбе в Тюмени

Победителями соревнований стали Захар Берестов и Александр Семенов

В Тюмени завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, на которых отличились два челябинских спортсмена. Золотые медали региону принесли воспитанники СШОР имени Мошкина — Захар Берестов и Александр Семенов. Турнир собрал более 300 борцов из 17 регионов, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

За награды на всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе в Тюмени боролись ребята до 16 лет, а сами соревнования прошли на призы призера Олимпийских игр Владимира Чебоксарова.

Успешно выступили в состязаниях два челябинских борца из СШОР им. Л. Ф. Мошкина. Захар Берестов одержал шесть побед над соперниками в весовой категории до 57 кг, завоевав золото турнира. Аналогичный результат показал и Александр Семенов в категории до 68 кг.

Отметим, что подготовили спортсменов тренеры Геннадий Абросимов и Павел Семенов.