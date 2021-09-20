Два челябинских волейболиста выступят на молодежном чемпионате мира

Тренерский штаб сборной России включил в заявку Романа Мурашко и Илью Казаченкова

Два игрока челябинского волейбольного клуба «Динамо» — Роман Мурашко и Илья Казаченков — выступят в составе российской команды на чемпионате мира среди молодежи. Тренеры сборной включили южноуральцев в заявку на турнир, который пройдет с 23 сентября по 3 октября в Италии и Болгарии, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

В турнире примут участие игроки не старше 21 года. В составе сборной России выступят 12 волейболистов, в том числе два из челябинского клуба «Динамо» — диагональный Роман Мурашко и доигровщик Илья Казаченков.

Состав сборной России на чемпионат мира среди молодежных команд (U21):

Связующие: Антон Аношко («Динамо», Москва), Михаил Вышников («Факел», Новый Уренгой).

Диагональные: Никита Морозов («Факел», Новый Уренгой), Роман Мурашко («Динамо», Челябинск).

Блокирующие: Юрий Бражнюк («Енисей», Красноярск), Кирилл Ионов («Зенит», Санкт-Петербург), Роман Романовский («Академия», Казань).

Доигровщики: Станислав Динейкин-мл. («Факел», Новый Уренгой), Илья Казаченков («Динамо», Челябинск), Омар Курбанов («Факел», Новый Уренгой), Вадим Юцевич («Факел», Новый Уренгой).

Либеро: Илья Федоров («Зенит», Казань).

Сборной России на предварительном этапе предстоит сыграть в группе D с Бразилией (23 сентября), Камеруном (24 сентября) и Канадой (25 сентября). Для того чтобы выйти в следующий раунд соревнований, необходимо занимать одно из двух первых мест.