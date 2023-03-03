Ежегодная национальная премия событийной индустрии «Событие года» опубликовала список финалистов. В финал прошли два челябинских спортивных проекта — чемпионат России по баскетболу 3×3 и фестиваль Traktor&Winline Fest, сообщает Фонд поддержки спорта Челябинской области.
Финал прошлого чемпионата России по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд, который прошел в Челябинске с 29 апреля по 3 мая, многим очень хорошо запомнился. Он позволил сделать не мало важных в развитии этого вида спорта в регионе выводов.
Успешное проведение чемпионата страны в южноуральской столице поспособствовало тому, что Российская федерация баскетбола доверила Челябинску провести Суперкубок России, а также этап чемпионата страны по баскетболу 3×3.
Хоккейный фестиваль Traktor&Winline Fest прошел в конце августа 2022 года на одной из городских площадок. На праздник пришли тысячи горожан. Перед зрителями выступили Feduk, Егор Шип, Slame и Кирилл Скрипник, которые подвели к презентации челябинской команды и промо к 75-летию клуба.
Финалистов ждет этап защиты проектов и церемония награждения, которая состоится 16 марта в Москве. Отметим, что премия «Событие года» проходит при поддержке Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС уже в 11-й раз.
Фото: РФБ, ХК «Трактор».
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