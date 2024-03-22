Два челябинских клуба вышли в «Финал восьми» Студенческой хоккейной лиги

Первый раунд плей-офф успешно преодолели команды УралГУФК и ЮУрГУ

Успешно преодолели первый раунд плей-офф в Студенческой хоккейной лиге команды УралГУФК и ЮУрГУ, выиграв у соперников из Новокузнецка и Коркино. Челябинские команды стали первыми участниками «Финала восьми» и теперь будут дожидаться своих соперников, чтобы побороться за трофей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Восточной конференции коллектив из УралГУФКа занял второе место в регулярном чемпионате. В 1/8 финала подопечные Сергея Жаворонкова уверенно обыграли оппонентов из Новокузнецка — команду «Металлург-Университет», основу которого составляют студенты СибГИУ.

Челябинцы без особого труда справились с командой из Новокузнецка, забив в каждом матче по 7 шайб — 7:2 и 7:1. Тем самым УралГУФК обеспечил себе выход в следующий раунд и теперь дожидается соперника с Западной конференции.

Уверенно разобрались со своими оппонентами и победители «регулярки» на «Востоке» — студенты ЮУрГУ. Команда «Политехник» дважды разгромила дебютантов СХЛ из ХК «Коркино» — 9:1 и 13:3. Двукратные чемпионы СХЛ и действующие бронзовые призеры чемпионата подтвердили статус фаворита.

Отметим, что «Политехник» и УралГУФК стали единственными командами на «Востоке», которые с момента введения формата «Финала восьми» неизменно становятся участниками решающей стадии чемпионата.

Напомним, что «Финал восьми» чемпионата СХЛ сезона-2023/24 примет Сочи. Турнир пройдет с 15 по 21 апреля на федеральной территории «Сириус».

Автор: Анна Авдякова для ИА «Первое областное»