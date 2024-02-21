Два челябинских бойца сразятся за победу на «Играх будущего»

На международном киберспортивном турнире выступят Хаял Джаниев и Денис Лаврентьев

Сегодня, 21 февраля, в Казани стартует крупнейший киберспортивный международный турнир «Игры будущего» с призовым фондом 10 миллионов рублей. В нем примут участие как профессиональные и титулованные атлеты, так и киберспортсмены, которые сразятся за звание победителей в 21 дисциплине. На фиджитал-турнире по единоборствам выступят два южноуральских профессиональных бойца — Хаял Джаниев и Денис Лаврентьев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Оба наших известных южноуральских спортсмена выступят на турнире по фиджитал-единоборствам. То есть сначала сразятся со своими соперниками на консоли в UFC, а затем проведут с ними реальный поединок по правилам ММА. При этом Денис «Лаврик» Лаврентьев будет выступать в составе звездной команды Gamers of Future, а Хаял «Халк» Джаниев вошел в состав сборной лиги RCC.

«Хаял Джаниев: Не женат. Иногда превращается в Халка. Любит активный отдых. Хотел бы побороться с Жан-Клодом Ван Даммом. Любимый боец — Бувайсар Сайтиев», — такой профиль у спортсмена на сайте игр.

«Денис Лаврентьев: Чемпион Европы по дзюдо. Впервые попробовал поиграть в „Мортал Комбат“, когда узнал об „Играх будущего“. С тех пор не может остановиться», — такая характеристика на этом же сайте про известного в прошлом дзюдоиста, а ныне бойца ММА.

«Я рад принять участие в таком масштабном проекте: очень интересная коллаборация спортивной сферы и метавселенной. Будет очень интересно, будем набирать обороты в киберотрасли. У меня дети неплохо играют в эту игру: теперь они будут тренировать папу. Это будет очень даже забавно, но должно быть и продуктивно», — поделился ожиданиями от старта в турнире Денис Лаврентьев.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. На соревнованиях в Казани с 21 февраля по 3 марта выступят более 260 киберспортивных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине. Соревнования поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.