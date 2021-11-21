Дубль Виталия Кравцова помог «Трактору» одержать победу над «Адмиралом»

Челябинский клуб выиграл в чемпионате КХЛ со счетом 2:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ в непростом поединке смогли одержать верх над «Адмиралом» из Владивостока. Героем матча стал форвард «черно-белых» Виталий Кравцов, дважды поразивший ворота соперников, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Стартовый отрезок матча в Челябинске остался за хозяевами. С первого вбрасывания «черно-белые» завладели шайбой и распоряжались ей чаще и эффективнее, чем гости. На 12-й минуте игры Виталий Кравцов и Владимир Ткачёв убежали в контратаку, которую после передачи партнёра завершил 74-й номер «Трактора» — 1:0. Для Виталия Кравцова это третья шайба в этом сезоне после возвращения из Северной Америки. До перерыва счёт на табло не изменился — подопечные Анвара Гатиятулина впереди с минимальным преимуществом.

Во втором игровом отрезке челябинцы продолжили доминировать на льду. В первой же смене Тему Пулккинен заработал буллит, но реализовать штрафной бросок нападающий «Трактора» не сумел, гостей выручил Иван Налимов. Хоккеисты «Адмирала» по ходу второй трети матча стали уступать в скорости, вследствие чего начали нарушать правила.

«Трактор» трижды имел численное преимущество и своим шансом воспользовался. На экваторе матча Виталий Кравцов в неравных составах оформил дубль. Его ассистентами выступили Алексей Бывальцев, для которого это очко стало 150-м в КХЛ, и Альберт Яруллин, который набрал 149-й результативный балл в Лиге.

В заключительной трети поединка «Адмирал» сумел отыграть одну шайбу — отличился защитник Либор Шулак. После взятия ворот гости сумели перехватить инициативу и устроить навал на ворота Романа Вилла. Тренерский штаб «моряков» заменил Ивана Налимова на шестого полевого игрока. Впрочем, это гостям с Дальнего Востока не помогло. «Черно-белые» одержали минимальную победу — 2:1.