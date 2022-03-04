Дна еще не видно, но соломку стелить уже надо — что ждет российский спорт после санкций?

Корреспондент ИА «Первое областное» считает, что государству пора перезагрузить всю систему развития профессионального спорта

— Нас оставили за бортом мирового спорта. Повсеместно, тотально и солидарно. Ситуация по своим последствиям гораздо серьезнее «антироссийской» борьбы с допингом, которая ведется уже на протяжении восьми лет. «Спорт — вне политики»? Этот лозунг, и ранее подвергавшийся сомнениям, теперь воспринимается цинично.

Отвернулся от российских спортсменов даже всегда лояльный Международный олимпийский комитет, всегда призывавший терпимо относиться к различного рода проявлениям расовой, политической и иной дискриминации. Именно он рекомендовал спортивным международным федерациям отлучать российских атлетов от участия в соревнованиях.

Эти рекомендации исполкома МОК ожидаемо спровоцировали волну решений международных федераций. Наши сборные, команды и отдельные атлеты оказались отстранены почти в 40 видах спорта. Олимпийские чиновники уверяют, что их позиция «не направлена против российских спортсменов», а вызвана необходимостью «обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников». Все отстранения анонсировались как временные, но практически нигде не обозначены конкретные сроки.

В этой связи любопытный документ выпустила Международная федерация дзюдо (IJF). Руководство этой организации встало на сторону спортсменов, которые, по ее мнению, не должны становиться жертвами политических или военных решений.

«Любое радикальное решение воспрепятствовать участию спортсменов в спортивных соревнованиях лишь продолжит эскалацию насилия и воспитает чувство несправедливости в отношении тех спортсменов, которые не участвовали ни в каком решении по конфликту. Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее. Поэтому, в соответствии с Олимпийской хартией и ее основополагающими принципами, как это делала IJF в прошлом во время других сложных конфликтов между отдельными государствами и народами, мы предоставим российским спортсменам возможность участвовать в мероприятиях IJF только под флагом IJF», — опубликовано на сайте Международной федерации дзюдо.

Браво! В действительности, почему спортсмены должны страдать за те или иные политические решения правящей власти?

Между тем хоккеисты и футболисты, конькобежцы и фигуристы, волейболисты и баскетболисты, легкоатлеты и лыжники и многие другие остались без международных соревнований. Наши ведущие южноуральские атлеты — конькобежка Ольга Фаткулина, легкоатлеты Василий Мизинов и Тимур Моргунов, тхэквондистка Татьяна Минина и многие другие вместо того, чтобы бороться за победу на самых крупных стартах, вынуждены будут бороться лишь за медали российских соревнований.

Другими словами — вариться в собственном соку. Как в такой ситуации им находить мотивацию для занятий спортом, если они уже давно переросли национальный уровень? А какие перспективы теперь у молодых и перспективных спортсменов, если «выход в мир» для них закрыт? Наверняка многие из них примут решение завершить карьеру. Или поменять гражданство. В большом спорте это не редкость.

Помимо запрета участвовать в соревнованиях за рубежом, Россия потеряла право провести сразу несколько мировых первенств и международных турниров. Так, отменены Кубки мира по целому ряду видов спорта. Под вопросом проведение Всемирной летней универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Пострадала и Челябинская область. Уже отменен этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в «Солнечной долине». Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» впервые в своей истории реально претендовала на победу в Евролиге, но будет вынуждена ограничиться лишь борьбой за золото чемпионата страны.

И теперь возникает главный вопрос — что делать? Ответ, на мой взгляд, лежит на поверхности: изменить стратегическое направление, перенаправить финансирование на другие цели, перезагрузить всю систему развития как массового, так и профессионального спорта.

Пожалуй, проще дело обстоит с массовым спортом. В нашей стране действует несколько федеральных программ, направленных на создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом. Главная их цель — строительство новых и реконструкция уже существующих объектов спортивной инфраструктуры. Например, в 2022 году планируется открыть свыше 100 спортивных объектов в более чем 50 регионах. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» 84 региона получат 2,4 млрд рублей на создание 110 умных спортплощадок.

Финансирование на профессиональный спорт важно грамотно и правильно перераспределить. Не секрет, что спорт в XXI веке стал высокотехнологичным. Спортивная экипировка и инвентарь российских спортсменов в большинстве случаев произведены за рубежом. Легкоатлеты в наших кедах не бегают. А ведь есть еще футбольные мячи, хоккейные клюшки, теннисные ракетки, конькобежные и фигурные ботинки и т. д. Сейчас самое время сделать упор на производство и разработку качественного отечественного спортинвентаря.

Еще сложнее обстоят дела с медико-биологическим и фармакологическим обеспечением спортсменов. В советские годы наши научные методики в спорте были впереди планеты всей. За счет этого наши атлеты и доминировали на международной арене. В 90-е годы прошлого века наша страна стала терять позиции в этом направлении. В последнее десятилетие, как отмечали неоднократно специалисты, наметилась тенденция в улучшении медицинского и фармакологического сопровождения ведущих атлетов страны. Однако оно опиралось на препараты иностранного производства.

Санкции, наложенные сегодня на российский спорт, могут и должны помочь государству иначе посмотреть на проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в нашей стране. Падать всегда больно, а ведь мы еще даже не видим дна. Но соломку нужно стелить уже сейчас. Хотя бы для того, чтобы было легче подняться и снова громко заявить о себе.