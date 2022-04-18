Дмитрий Черняев возглавил сборную Челябинской области на чемпионате России по плаванию

В Уфе стартуют соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Сегодня, 18 апреля, в Уфе стартует чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной Челябинской области выступит паралимпийский чемпион Дмитрий Черняев, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На стартующем чемпионате страны в Уфе выступят около 250 пловцов из 40 субъектов РФ. Среди них — участники Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы Андрей Калина (Санкт-Петербург), Роман Жданов (Алтайский край), Денис Тарасов (Саратов), Игорь Плотников (Тюмень), Богдан Мозговой (Уфа) и другие. Команду Челябинской области возглавит обладатель золотой медали Паралимпийских игр — 2020 в Токио Дмитрий Черняев.

В рамках чемпионата России состоятся также открытые всероссийские спортивные соревнования по плаванию лиц с ПОДА «Мы вместе. Спорт», в которых, помимо российских пловцов, примут участие 10 спортсменов из Республики Беларусь и трое — из Донецкой народной республики.

В течение шести соревновательных дней будут разыграны медали в заплывах брассом, баттерфляем, вольным стилем и на спине на дистанциях от 50 до 400 метров, а также в эстафетах.