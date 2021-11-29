«Трактор» и «Русская медная компания» продолжают совместный проект под названием «РМК-детям». Сегодня работы по коробке у ЧелГУ проинспектировали ректор университета Сергей Таскаев, директор обособленного подразделения «Русской медной компании» в Челябинске Анатолий Еремин и генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Проект «РМК-детям» стартовал в 2020 году. Главной целью является развитие дворового хоккея за счет строительства современных хоккейных коробок в Челябинске и близлежащих городах.
«Сегодня мы проконтролировали ход работ на объекте около Челябинского государственного университета в рамках проекта „РМК-детям“. Очень рассчитываем на то, что дети из близлежащих домов выйдут на улицу, возьмут клюшки, коньки и будут заниматься хоккеем. Также мы считаем, что коробка рядом с университетом может стать толчком к развитию студенческого хоккея в ЧелГУ, и наше сотрудничество выйдет на очень хороший уровень», — рассказывает генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.
Объекты возводятся с нуля на асфальтированном фундаменте по самым современным технологиям. Основой коробки станет современная конструкция, включающая ударопрочный пластиковый борт со скамейками запасных. Хоккейные коробки будут оснащены современной системой освещения, которая позволит эксплуатировать площадки в любое время суток.
«Этот проект сложно переоценить. Здесь, рядом с главным корпусом нашего университета, проживает почти 400 тысяч человек, это очень густонаселенный район, поэтому решение о постройке коробки именно тут дорогого стоит. Все было построено в сжатые сроки: быстро и качественно. Спасибо за это хоккейному клубу «Трактор» и «Русской медной компании», — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.
Также, было объявлено о том, что в Челябинском государственном университете появится студенческая команда по хоккею.
«Сегодня мы присутствовали на инспекции коробки на территории ЧелГУ. Результатом работы мы довольны: замечательный асфальт, профессиональные пластиковые борта. Важно, что на площадке будет светло и дети смогут заниматься хоккеем в безопасных и доступных условиях. Локация выбрана неспроста. Челябинский государственный университет — крупный образовательный центр и мы рассчитываем на то, что здесь появится студенческая команда», — поделился директор обособленного подразделения «Русской медной компании» в Челябинске Анатолий Еремин.
Напомним, что в прошлом году были открыты четыре хоккейные коробки в Челябинске и одна в Коркино. Сейчас заканчиваются работы еще трех объектов — у Челябинского государственного университета, рядом со школой № 76 в Ленинском районе и в микрорайоне «Вишневая горка».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города