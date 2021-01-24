«Динамо-Уралочка» выиграла все матчи третьего тура чемпионата России

Впереди златоустовских ватерполисток ждет заключительный, четвертый этап соревнований

Златоустовская команда «Динамо-Уралочка» выиграла все три матча в третьем туре чемпионата России по водному поло среди женских команд. Южноуральские спортсменки дважды обыграли соперниц из Москвы и один раз — из Санкт-Петербурга. Впереди — четвертый, заключительный тур, который пройдет в Ханты-Мансийске.

«В заключительном матче тура южноуральская команда повторно обыграла московский „СКИФ“. Причем, в этот раз еще более убедительно — счет 17:7. Тренерскому штабу „Динамо-Уралочки“ удалось найти нужные решения, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника. Свидетелями этой победы стали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также его первый заместитель Виктор Мамин»,— сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

По итогам предстоящего четвертого тура определятся четыре сильнейшие команды, которые станут призерами и победителями чемпионата России.

Напомним, в первых двух матчах третьего тура чемпионата «Динамо-Уралочка» одержала довольно уверенную победу. Подробнее смотрите здесь.

Кроме того, златоустовские спортсменки готовятся к тому, чтобы достойно представить Россию в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Отборочный тур пройдет в Венгрии в начале февраля, куда и отправится команда.