«Динамо-Уралочка» выиграла бронзу чемпионата России по водному поло

Решающие игры первенства прошли в Киришах

Ватерпольная «Динамо-Уралочка» из Златоуста стала бронзовым призером чемпионата России 2020—2021 года. Медали команда Михаила Накорякова завоевала в городе Кириши Ленинградской области, где и проходили решающие игры первенства.



Чемпиона страны по водному поло выявляли четыре клуба. Помимо «Динамо-Уралочки» это хозяева из команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», волгоградский «Спартак» и московский СКИФ. Именно с последними в полуфинале и схлестнулись ватерполистки из Златоуста. Напряженная встреча закончилась поражением южноуральской команды, 10:11. В бронзовой игре «Динамо-Уралочка» встретилась с волгоградским «Спартаком», который уступил «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» со счетом 21:6.

«Свой шанс на медали чемпионата России златоустовские спортсменки не упустили. При полном контроле игры соперницам не было предоставлено ни одного шанса. Уверенная победа — 15:8. Четыре мяча на счету Марии Берсневой, три забросила Эльвина Каримова»,— рассказали в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Добавим, победителем чемпионата России стали ватерполистки «КИНЕФа». В финальной игре они переиграли СКИФ и в 19-й раз подряд завоевали титул сильнейшего клуба страны.

Напомним, «Динамо-Уралочка» с ближайшее время сыграет в «Финале четырех» ватерпольного Кубка Европейских чемпионов. 30 апреля подопечные Михаила Накорякова в Будапеште схлестнутся с венгерским «Дунайварошем». В другой полуфинальной паре греческому «Олимпиакосу» будет противостоять еще один клуб из Венгрии — «УВСЕ».