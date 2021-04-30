«Динамо-Уралочка» уступила «Дунайварошу» в полуфинале Евролиги

Победитель матча определился лишь в серии пенальти

Ватерпольная «Динамо-Уралочка» из Златоуста потерпела поражение в полуфинале Евролиги. В проходящем в Будапеште «Финале четырех» команда Михаила Накорякова по пенальти уступила «Дунайварошу». Игра закончилась со счетом 15:14 в пользу команды из Венгрии.



С самого начала встречи преимущество захватили ватерполистки «Дунайвароша», что вылилось в счет 5:2 на табло. Однако уже в втором периоде «Динамо-Уралочка» была сильнее, 6:3. В итоге на перерыв команды ушли при равенстве, 8:8. В третьем периоде команда из Златоуста позволила «Дунайварошу» забить лишь один мяч, сама при этом трижды поразив ворота, счет стал 11:9. Однако, в заключительном отрезке картина поменялась в противоположную сторону. Уже ватерполистки «Дунайвароша» отличились трижды, тогда как «Динамо-Уралочка» — лишь однажды.

В итоге, при равенстве, 11:11 команды ушли в серию пенальти. Здесь сильнее оказались венгерские ватерполистки. Как итог — победа «Дунайвароша», 15:14.

Отметим, на этом путь «Динамо-Уралочки» в Евролиге не закончен. Уже в субботу, 1 мая, команда Михаила Накорякова сыграет матч за третье место. Противостоять южноуральскому клубу будет «УВСЕ» из Венгрии. В финале Евролиги встретятся «Дунайварош» и «Олимпиакос».