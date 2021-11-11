В Златоусте состоялось открытие чемпионата России по водному поло. В стартовых матчах команды Челябинской области одержали победу. «Динамо-Уралочка» обыграла «Спартак-Волгоград» — 11:10, а главный коллектив «Динамо-Уралочка ЗМЗ» одержал уверенную победу над командой Узбекистана — 37:7, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В новом сезоне чемпионата России по водному поло Златоуст впервые в истории представляют сразу две команды — «Динамо-Уралочка» и «Динамо-Уралочка ЗМЗ».
«Я благодарен правительству Челябинской области, Минспорту региона, что дали нам возможность заявить две команды на чемпионат. У нас очень много способных спортсменок, среди которых победительницы первенства Европы, и им, конечно, нужна игровая практика. И вот, чтобы оставить девчонок в Златоусте, было принято решение создать вторую команду», — рассказывает главный тренер «Динамо-Уралочки ЗМЗ» Михаил Накоряков.
Златоустовская школа водного поло на сегодня одна из лучших в стране и ежегодно воспитывает спортсменок не только для местной команды, но и для сборной России.
«Впервые Златоуст представляет не одна, а сразу две команды. Это значит, что златоустовская школа водного поло вышла на новый уровень. Ждем от первой команды медалей, лучше всего золотых. Ну а для второй команды главное — получить опыт в борьбе с сильнейшими коллективами страны и еще раз доказать, что на Южном Урале сильнейшая школа водного поло», — подчеркнул руководитель регионального Минспорта Максим Соколов.
«Динамо-Уралочка», для которой это был дебют в чемпионатах страны, в стартовом матче обыграла с минимальным преимуществом сильный клуб «Спартак-Волгоград» со счетом 11:10, забросив победный мяч в самой концовке. Главный коллектив, который недавно стал обладателем Кубка России, «Динамо-Уралочка ЗМЗ», одержал уверенную победу над командой Узбекистана — 37:7.
«Сегодня мы могли увидеть, как „Динамо-Уралочка“ обыграла очень серьезный коллектив из Волгограда. Что касается основной команды, веселая получилась игра, много голов. Думаю, болельщикам понравилось. Мы поставили задачу выиграть чемпионат России. Будем стремиться к этому», — отметил главный тренер «Динамо-Уралочки ЗМЗ» Михаил Накоряков.
Отметим, что златоустовский тур чемпионата страны продлится до 13 ноября. Зрители на матчи допускаются только при наличии QR-кодов.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города