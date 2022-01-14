«Динамо-Уралочка» с победы стартовала в третьем туре чемпионата России по водному поло

Южноуральский клуб уверенно обыграл «Диану» из Санкт-Петербурга

В Златоусте стартовал заключительный тур предварительного этапа чемпионата России по водному поло среди женских команд. В первых поединках победы одержали две южноуральские команды «Динамо-Уралочка»: основной состав уверенно обыграл питерскую «Диану», а дублирующий — «Кинеф-2» из Киришей, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Первый игровой день принес победы обеим командам хозяек воды — спортсменкам «Динамо-Уралочки». Дублирующий состав Златоуста достаточно уверенно обыграл дубль «Кинеф-2» из Киришей со счетом 14:9. Лучшими в составе молодежи «Уралочки» были Александра Богданова и Виктория Гуськова, забившие соперницам по три мяча.

Главная команда разгромила «Диану» из Санкт-Петербурга — 27:10. При этом тренерский штаб дал возможность проявить себя практически всем заявленным полевым игрокам. Лучшим снайпером матча стала Юлия Лаптева, в активе которой 6 заброшенных мячей.

Далее ватерполисткам Златоуста предстоит сразиться с многолетним лидером женского водного поло — «Кинефом» из Ленинградской области. Матч «Динамо-Уралочки ЗМЗ» и «Кинефа» состоится сегодня, 14 января. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на сайте 1obl.tv или телеканале ОТВ. Начало — в 18:00.