«Динамо-Уралочка» проведет игры чемпионата России и Евролиги в Ленинградской области

Команда из Златоуста будет противостоять «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста готовятся к играм Евролиги. Спортсменки тренируются перед матчами в Киришах Ленинградской области. Именно там пройдет заключительный тур чемпионата России и первый четвертьфинал Евролиги.



Три насыщенных игровых дня предстоят «Динамо-Уралоке» с 22 по 24 февраля. В этот промежуток южноуральские ватерполистки поочередно проведут матчи со СКИФом из Москвы, «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и «Дианой» из Санкт-Петербурга. В Киришах команда из Челябинской области встретится в ¼ финала с «КИНЕФом», а ответная игра пройдет в Златоусте 13 марта.

«На все игры мы настроены решительно и только на победу. Приложим все силы, все мастерство, чтобы пройти дальше и попасть в финал Еврокубка»,— рассказала ИА «Первое областное» капитан «Динамо-Уралочки» Эльвина Каримова.

Перед отъездом в Ленинградскую область «Динамо-Уралочка» проводит двухразовые тренировки, на которых отрабатываются тактические действия, также проходят спарринги с молодежным составом. Напомним, в прошлом году чемпионат России по водному поло был завершен досрочно из-за пандемии. На момент его окончания «Динамо-Уралочка» занимала второе место и получила серебряные медали. Чемпионом России в 18-й раз подряд стала команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», которая базируется в Киришах.