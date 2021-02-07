«Динамо-Уралочка» прошла в следующий этап женской Евролиги по водному поло

На соревнованиях в Будапеште златоустовские спортсменки одержали три победы из четырех возможных

Златоустовская команда «Динамо-Уралочка» одержала победу в трех матчах из четырех в рамках квалификационного раунда Евролиги, который прошел в Будапеште, и прошла в следующий этап женской Евролиги по водному поло.

Матчи проходили утром и вечером 5 и 6 февраля. В первый день спортсменки «Динамо-Уралочки» обыграли испанских соперниц из клуба «Сант-Андреу» со счетом 23:5, лучшими по результатам игры стали Анастасия Панфилова, забившая 5 мячей, Мария Берснева и Юлия Лаптева, забившие по 4 мяча, и Эльвина Каримова, которой удалось забить два мяча. В вечернем матче «Динамо-Уралочке» повезло меньше: хозяйка Евролиги — команда «УВСЕ Хунгвест» — обыграла златоустовских спортсменок со счетом 16:14.

6 февраля «Динамо-Уралочку» ожидало главное испытание — матч с командой «Орризонте» из Италии, обладателем Кубка Европейских чемпионов. Но златоустовских спортсменок, решительно настроенных на победу после поражения в матче с венгерками, было не остановить, и итоговый счет составил 13:10 в пользу «Динамо-Уралочки». Удача в заключительном матче также была на стороне златоустовских спортсменок: игра с французской командой «Лилль» завершилась со счетом 17:4.

Таким образом, «Динамо-Уралочка» обеспечила себе выход в следующий этап женской Евролиги.